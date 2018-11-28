Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda iş kazası - Yaralının hastaneye getirilmesi (2) - KOCAELİ

Kuzey Marmara Otoyolu'nda iş kazası - Yaralının hastaneye getirilmesi (2) - KOCAELİ

- Yaralının hastaneye getirilmesi Otoyol çalışmasında beton blok düştü - Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında düşen beton bloğun altında kalan işçilerin kurtarılmasına çalışılıyorKOCAELİ (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında düşen beton bloğun altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli Gebze kesimindeki çalışmalar sırasında bir viyadüğün üzerine konulan beton blok düştü.Bazı işçilerin beton bloğun altında kaldığının belirlenmesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.İşçilerin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

Hastane Sağlık Ekibi Yol Çalışması 

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı