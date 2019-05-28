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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki tır çarpıştı: 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki tır çarpıştı: 1 yaralı

Tırlardan görüntü

Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Yoldan görüntü
-Yaralı sürücü
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kuzey Marmara Otoyolu’nda bir tır sürücüsü hakimiyetini kaybederek önünde ilerleyen tıra çarptı. Kazada bir sürçü hafif yaralandı. Kaza sebebiyle yolda araç kuyrukları oluştu. Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Sultanbeyli mevkii Edirne istikametinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Yolda seyir halinde olan tır sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde ilerleyen tıra arkadan çarptı. Çarpan tırın sürücüsü kaza sonucu başından hafif yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerine gelen ambulans ekiplerince müdahale edildi. Kaza sebebiyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
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