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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü

Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü

Sulama aracının altındaki araç

Polis Cenaze Emniyet Şeridi 

-İtfaiyenin çalışması
-detay

( İSTANBUL - TOPLU)- Sulama aracına arkadan çarpan sürücü araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti İSTANBUL

- Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halinde olan araç sürücüsü, emniyet şeridinde bulunan sulama aracına arkadan hızla çarptı. Sürücü, araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti. Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevkii Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ilerleyen bir araç sürücüsü, emniyet şeridinde bulunan sulama aracına arkadan hızla çarptı. Kaza sebebiyle araç içerisinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsünün cenazesi, sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri aldı. (MB-EY
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