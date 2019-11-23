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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında iş kazasında 4 işçi yaralandı - KOCAELİ Haberi

Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında iş kazasında 4 işçi yaralandı - KOCAELİ Haberi

- Olay yerinden detaylar - Yaralıya müdahale edilmesiKuzey Marmara Otoyolu inşaatında iş kazasında 4 işçi yaralandıKOCAELİ (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin Kocaeli kesimindeki viyadük inşaatında iskeleden düşen 4 işçi yaralandı.Akmeşe mevkisinde yapılan viyadük inşaatında çalışan 4 işçi, henüz belirlenemeyen nedenle iskeleden düştü.Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri gönderildi.Yaralı işçiler sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Hastane İş Kazası Sağlık Ekipleri 

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