Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında iş kazasında 4 işçi yaralandı - KOCAELİ Haberi
- Olay yerinden detaylar - Yaralıya müdahale edilmesiKuzey Marmara Otoyolu inşaatında iş kazasında 4 işçi yaralandıKOCAELİ (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin Kocaeli kesimindeki viyadük inşaatında iskeleden düşen 4 işçi yaralandı.Akmeşe mevkisinde yapılan viyadük inşaatında çalışan 4 işçi, henüz belirlenemeyen nedenle iskeleden düştü.Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri gönderildi.Yaralı işçiler sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
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