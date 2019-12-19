Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Göbeklitepe'yi ziyaret etti

Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Göbeklitepe'yi ziyaret etti

Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Göbeklitepe'yi ziyaret etti

Restorasyon Eğitim Sistemi Arkeoloji Başkent Kültür Sanat 

-Göbeklitepe detay
-Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Hüsni İsmaili'in konuşması

( ŞANLIURFA )- Türk Kültürü Makedonya’da tanıtılacak ŞANLIURFA

- Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Hüsni İsmaili, Gobeklitepe’yi gezdi. Bakan İsmaili, "YEE Başkan Prof. Dr. Şeref Ateş'in himayelerinde ve Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Serhat Kula'nın gayretleriyle tertiplenen bu ziyaretten ziyadesiyle memnun oldum, çok teşekkür ediyorum. Buraya gelmeden önce neler göreceğim konusunda öngörülerim vardı ama burada gördüklerim gerçekten de sadece bende değil tüm insanlarda bizim zihinlerimizde yeni sorular doğuyor. Mutlak kabul ettiğimiz resmi eğitim sistemi de dahil olmak üzere gerçek olarak kabul ettiğimiz pek çok değerin aslında izafi olduğunu bizlere göstermektedir. Göbeklitepe'nin özellikle 12 bin yıl öncesine ait olduğu gerçeği arkeolojik alanda da çok önemli tartışmalar, sorular ve münazaralar açmaktadır. Bilim gelecekte bu sorulara cevap bulacaktır" dedi.
Türk Kültürü Makedonya’da tanıtılacak Ülkesinde çok önemli Türkçe kursları düzenlendiğini ve kursiyerlerin sayısının de 5 bine ulaştığını belirten İsmaili, "Bununla birlikte kültür sanat alanında yapılan tüm çalışmalar zaten birbirine yakı olan iki kültürün daha da yakınlaşmasını ve iş birliğinin daha da derinleşmesini sağlamaktadır. Ayrıca bu ziyaret kapsamında İstanbul'da Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin Kültür Merkezi'ni açma imkanımız oldu. Bu kapsamda kültürel merkezler işbirliği kapsamında Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te de Türkiye Cumhuriyeti'ne çok önemli 15. yüzyıldan kalma bir Osmanlı eseri Kurşunlu Han anlaşma çerçevesinde Türkiye'ye tahsis edildi. YEE orayı Türk Kültür Merkezi olarak kullanacak. Orasının restorasyonu tamamlandığında son derece muazzam bir kültür merkezi, Türk kültürünün tanıtılacağı bir merkez haline gelecektir" şeklinde konuştu.
(AHK-MFT-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Antalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldıAntalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı