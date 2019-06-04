- Kuzey Makedonya'da Bayram Namazı İzle

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( ÜSKÜP ) - Kuzey Makedonya'da bayram namazı ÜSKÜP



- Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te kılınan bayram namazıyla beraberlik ve dayanışma mesajları verildi.

Tüm İslam aleminde olduğu gibi, Üsküp Müslümanları da Ramazan Bayramı namazı için camileri doldurarak, birlik, beraberlik, bereket, yardımlaşma, rahmet ve mağfiret ayı olan mübarek Ramazan ayını uğurladı. Üsküp'te Osmanlı'dan kalan tarihi Mustafa Paşa Camii'nde kılınan bayram namazının ardından ülkenin önde gelen hafızları tarafından Kur'an tilaveti gerçekleştirildi ve Arnavutça, Türkçe ve Boşnakça dilinde ilahiler söylendi. Merkezi törene Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanı Süleyman Recepi, müftüler ve Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği Dini Hizmetler Müşaviri Murat Alkan hoca da katıldı.

İslam Birliği Başkanının imamlığında kılınan bayram namazından sonra, cemaatin tekbirleriyle başlanan bayram hutbesi Arnavutça, Makedonca ve Türkçe olmak üzere üç dilde okundu. Sonrasında ise Kalkandelen Müftüsü Prof. Dr. Kani Nesimi dua okudu. Namazdan sonra basın açıklamasında bulunan Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanı Süleyman Recepi, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutlayarak "Bugün mutluluğun, barışın, istikrarın, huzurun yayılması, aramızda ziyaretler gerçekleştirip birbirimize yardım etmemizin gerektiği bir gündür. Bugün olabildiğince dayanışma içerisinde olup, Arnavut, Makedon, Türk, Boşnak, Sırp veya başka herhangi bir etnik kökene ya da hangi kategoriye ait olduğuna bakmadan, bu gök kubbe altında yaşayan bütün vatandaşlara saygı duyulması gerektiği bir gündür” sözleriyle birlik ve beraberlik mesajları verdi. Mustafa Paşa Camii'nde kılınan bayram namazından sonra camiye gelen cemaat birbiriyle bayramlaşarak bayram gezisine çıkmak için hazırlıklarını yapmak üzere evlerine döndü.

