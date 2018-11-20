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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
- Kuzey Kore 10 Askeri Gözetleme Noktasını İmha Etti Haberi

- Kuzey Kore 10 Askeri Gözetleme Noktasını İmha Etti Haberi

Kuzey Kore sınırındaki bir askeri gözetleme noktasının patlatırak imha edilme görüntüsü

( SEUL ) - Kuzey Kore 10 askeri gözetleme noktasını imha etti SEUL

Bild Savunma Bakanlığı Gesi Irak 


- Kuzey Kore, iki Kore liderinin eylül ayında aldığı kararların uygulanması kapsamında silahtan arındırılan bölgedeki 10 askeri gözetleme noktasını imha etti. Seoul ve Pyongyang daha önce iki ülke arasında silahtan arındırılmış bölgedeki askeri gözetleme noktalarını kaldırmak için anlaşma imzaladıklarını açıklamışlardı. Anlaşma gereğince sınırın her iki tarafın da topraklarındaki gözetleme noktalarını yıkarak yalnızca birer gözetleme noktası bırakmalarının beklendiği kaydedildi. Güney Kore Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Kuzey Kore’nin bugün yerel saatle 15.00’te söz verdiği gibi silahlardan arındırılmış sınır bölgesindeki 10 askeri gözetleme noktasını patlatarak imha ettiğini söyledi.

Güney Kore yönetiminin, batı kıyısındaki askeri iletişim hattından, gözetleme kulelerini yıkacağı bilgisini Güney Kore yönetimine bildirdiği kaydedildi. Güney ve Kuzey Kore liderleri Ekim ayında, bu ayın sonuna kadar 22 gözetleme noktasından çekilme konusunda anlaşmıştı. Kuzey ve Güney Kore 10 Kasımda silahtan arındırılması kararı aldıkları bölgeden silah ve mühimmatını çekme sürecini tamamlamıştı. Kuzey Kore daha önce çevreye ve askerlere zarar verme endişesiyle gözetleme noktalarını ekskavatör kullanarak yıkmayı kararlaştırmıştı. Güney Kore savunma bakanlığı geçen hafta Güney Kore’nin Gangwon Bölgesi’ndeki Cheorwon kasabasındaki askeri gözetleme noktasını patlatarak imha etmişti. İki Kore, geçen eylül ayında iki ülke arasında mahalli saatle 9 ile 17 arasında ziyaret geçişlerine izin verme konusunda anlaşmıştı. Birleşmiş Milletler yetkilileri silahlardan arındırılmış bölgede yeni gözetleme düzenlemesi kararı almıştı.
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