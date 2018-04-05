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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kuzey Kıbrıslı öğrencilerden Japonya'da müzik ziyafeti - TOKYO İzle

Kuzey Kıbrıslı öğrencilerden Japonya'da müzik ziyafeti - TOKYO İzle

- Dinletiden detaylar - Başbakan Yardımcısı Akdağ'ın öğrencilerle sohbetiTOKYO (AA) - Kuzey Kıbrıslı öğrenciler, Japonya 'nın başkenti Tokyo'da müzik ziyafeti verdi.Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Japonya 'daki temasları kapsamında Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın ev sahipliğinde İstanbul - Şimonoseki kardeş şehir ilişkisi vesilesiyle düzenlenen resepsiyonda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen öğrencilerle bir araya geldi.Resepsiyonda KKTC Sanat, Müzik ve Bale Okulunun öğrencileri, davetlilere müzik ziyafeti sundu.Başbakan Yardımcısı Akdağ ile hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler, Tokyo'da bulunmaktan ve Akdağ ile görüşmekten dolayı çok heyecanlı ve mutlu olduklarını söyledi.

Öğrenciler, Suzuki'nin 54. Büyük Konseri'nde Japonya İmparatoru Akihito’nun da izlediği 2 bin kişilik bir sahne performansı için Tokyo'da bulunuyor.

Hatıra Fotoğrafı Başkent Forma Şili Öğrenciler 

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