Kuzey Ege'de trafikte bayram yoğunluğu başladı



- Kuzey Ege ve Edremit Körfezindeki tatil beldelerinde Ramazan Bayramı nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanmaya başladı.

İstanbul, Bursa, Ankara, Eskişehir ve Trakya'dan tatil için Kuzey Ege'yi tercih eden tatilciler İzmir-Çanakkale E-87 karayolunda yolunda yoğunluğa neden oluyor. Araçları ile Çanakkale ve Bursa üzerinden Kuzey Ege'ye gelen tatilciler özellikle kavşak noktası olan Edremit ilçesinde yoğunluklara neden oluyor. Güvenlik güçleri kavşaklarda trafiğin rahat akması için gerekli önlemleri alırken bazı ışıklarda bir kilometreyi bulan araç kuyruklarının oluştuğu gözleniyor. Yetkililer trafik yoğunluğunun olduğu bu kesimde özellikle sürücülerin takip mesafesini kontrol ederek sürüş yapmalarını rica ettiler.

