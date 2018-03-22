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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli - ÇANAKKALE Haberi

Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli - ÇANAKKALE Haberi

- Feribot iskelelerinden detaylar - Gemilerden detaylar - Balıkçı barınağından detaylarKuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli - Gökçeada - Kabatepe arasında bazı seferler iptal edildiÇANAKKALE (AA) - Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.Bölgede sabah saatlerinden bu yana etkili olan kuvvetli poyrazın saatteki hızı, zaman zaman 70 kilometreyi buldu. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, fırtına nedeniyle Gökçeada - Kabatepe arasındaki 13.00, Kabatepe - Gökçeada arasındaki 15.00 seferlerini iptal etti.Diğer hatlardaki seferler devam ediyor.

Adala Akkale Deniz Ulaşımı 

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