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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kuzey Ege'de 49 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE

Kuzey Ege'de 49 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE

- Göçmenlerin bot ile sahil güvenlik tarafından getirilişi Kuzey Ege'de 49 düzensiz göçmen yakalandıÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmeye çalışan 49 düzensiz göçmen yakalandı.Ege Denizi'nin kuzeyinde devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kadırga Burnu açıklarında bir grubun lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası yönüne gittiğini belirledi."TCSG 109" Bot Komutanlığınca 2 mil açıkta durdurulan botta bulunan aralarında kadınlar ve çocukların da olduğu Afganistan uyruklu 49 kişi kıyıya çıkarıldı.Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolunda giyecek ve yiyecek yardımında bulunan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Akalan Nani Akkale Sahil Güvenlik 

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