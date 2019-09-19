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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kuzey Ege'de 18 düzensiz göçmen yakalandı - BALIKESİR

Kuzey Ege'de 18 düzensiz göçmen yakalandı - BALIKESİR



: - Yakalanan göçmenlere ait detaylar - Şişme bir botla Yunan karasularına girmelerinin ardından bu ülkenin sahil güvenlik ekiplerince yakalanan yabancı uyruklular, Ayvalık'a getirildiBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Midilli Adası'na giderken Yunan karasularında yakalanan 18 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.Küçükköy Mahallesi Badavut mevkisinden şişme botla denize açılan Afganistan uyruklu grup, Yunan karasularına girmelerinin ardından bu ülkenin sahil güvenlik ekiplerince durduruldu.Ege Denizi'nin kuzeyinde görevli Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarına teslim edilen bu kişiler, Ayvalık'ın Altınova Mahallesi'nde yer alan İskele Jandarma Karakoluna getirildi.
Aralarında kadınlar ve çocukların da olduğu 18 düzensiz göçmene yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.Yabancı uyruklular hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tıbbi Malzeme Akalan Sahil Güvenlik İnsani Yardım 

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