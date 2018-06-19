Kuzey Efe'nin ölümüne sebep olduğu iddia edilen katil zanlısının telefonunda şok eden görüntüler ortaya çıktı

-Anneanne Nurten Güven röp

-Telefon fotoğraf detayları

-sohbet detayları

-Telefona bakma detayları

-Ölen Kuzey Efe'nin fotoğrafları ile anne detayı

-Katil zanlısının yaptığı iddia edilen içkili piknikte çekilmiş fotoğrafları



( BALIKESİR -HD) BALIKESİR



- Balıkesir'de 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren ve öldürdükten 2 hafta sonra jandarmaya teslim olan Hüseyin Ersezgin'in çocuğunu toprağa verdikten günler sonrasında gece kulüplerine gittiği ve arkadaşları ile içkili piknikler yapıp bol bol neşeli fotoğraflar çektirdiği iddia edildi. Kuzey Efe’nin annesi Melis Dilan Ersezgin'in (25), tutuklanan eşinin cep telefonunu aylar sonra açıp incelediğinde gördükleri karşısında adeta kanı dondu. Balıkesir’in Edremit ilçesinde, 6 Şubat 2018 tarihinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 4 yaşındaki Kuzey Efe’nin, ağız ve burnunun kapatılarak boğulduğu ortaya çıkmıştı. Olaydan 2 hafta sonra jandarma karakoluna giden 26 yaşındaki baba Hüseyin Ersezgin, çocuğunu arabayla gezdirdiği sırada eliyle ağzını kapatarak öldürdüğünü itiraf edince tutuklanmıştı. Kuzey Efe’nin esrarengiz ölümü Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor ile kesinleşti. Kuzey Efe’nin ağız ve burnundan nefes almasının engellenmesi sonucu öldüğü belirtildi. Kuzey Efe’nin annesi Melis Dilan Ersezgin'in, oğlunu öldürdüğünü itiraf ettikten sonra tutuklanan eşinin cep telefonunu aylar sonra açıp incelediğinde gördükleri karşısında adeta kanı dondu. Katil zanlısı Hüseyin Ersezgin’in oğlu Kuzey Efe’yi toprağa verdikten günler sonra içkili piknik sofralarında gülümseyen fotoğraflarını bulan Melis Dilan Ersezgin, bir kez daha yıkıldı. Yaşadıklarını anlatan Melis Dilan Ersezgin, "Telefondan neler fark ettim. Sürekli pavyona gidiyormuş. 6 aydır pavyona gidiyormuş. Çok kötü ortamlarda videoları var. Kuzey’den, oğlumdan sonra gidip dağda bayırda alkol almış. Sanki beni, oğlumu hiç gömmemiş gibi. Çok bilmiyorum. O fotoğraflar o zamanlara ait. Zaten tarihleri ile var elimde” dedi.

Gözyaşları ile yaşadıklarını anlatan Melis Dilan Ersezgin, "Ben anlam veremedim. Gerçekten dedim ne olursa olsun böyle bu kadar rahat, hiç bir şey olmamış gibi nasıl yaşamına devam edebilir bir insan? Benim çevremdeki insanlar bile etkilendiler. Bizim yanımızda oldular. Yası çeken biziz ama onlar da bizlerle beraber yas çektiler. Gülemedi insanlar, o nasıl kalkıp da dağa bayıra gidip içki sofrası yapıp da fotoğraf çekebiliyor? Ben bunu gerçekten anlamıyorum. Bu nasıl bir vicdan, bu nasıl bir babalık. Babalık için önce insan olması gerekiyor" dedi.



