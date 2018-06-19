Kuzey Efe’nin boğularak öldürüldüğü kesinleşti

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( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Balıkesir’in Edremit ilçesinde, şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 4 yaşındaki Kuzey Efe’nin, ağız ve burnunun kapatılarak boğulduğu ortaya çıktı. Edremit Kadıköy'de pazarlamacılık yapan 26 yaşındaki Hüseyin Ersezgin, 6 Şubat günü 4 yaşındaki oğlu Kuzey Efe Ersezgin'i parkta oynatmak için evden dışarı çıkardı. 2 saat boyunca parkta kalan baba oğul otomobille eve dönmek için yola çıktı. Ersezgin, arka koltuktaki oğlunun bayıldığını ve nefes almadığını söyleyerek kendisini hastaneye götürdü. Kuzey Efe'nin kalp krizi sonrası öldüğü tahmin edilirken, 2 hafta sonra jandarma karakoluna giden baba, arabayla gezdirdiği sırada eliyle ağzını kapadığı oğlunu boğarak öldürdüğünü itiraf edince tutuklandı. Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen otopsi raporu geçen hafta geldi. Raporda, Kuzey Efe'nin ağız ve burun bölgesinin tıkanmasına bağlı nefessiz kalmaya bağlı olarak öldüğü bildirildi.

Oğlu Kuzey Efe'yi öldürdüğünü itiraf eden baba Hüseyin Ersezgin, küçük çocuğun cenazesine katılmış ve taziyeleri soğuk kanlılıkla kabul etmişti. (EME-MŞ)

