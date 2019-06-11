- Kuzey Denizi’nde Mezolitik Çağ’a Ait Yerleşim Yeri Bulundu Haberi



- Birleşik Krallık ile Avrupa kıtası arasındaki Kuzey Denizi’nde Mezolitik Çağ’a ait yerleşim yeri keşfedildi. İrlanda’nın en iyi üniversitelerinden University College Cork'ta (UCC) çalışan araştırmacıların da dahil olduğu Avrupa Araştırma ekibi, Kuzey Denizi’nde Mezolitik Çağ’a ait yerleşim yeri bulunduğunu açıkladı.

Avrupalı bilim adamları, yaklaşık M.Ö 12000 - 5000 yılları arasındaki dönemi kapsayan Mezolitik Çağ’a ait yerleşim yerinin bulunduğu Kuzey Denizi’nin binlerce insana ev sahipliği yaptığını belirtiyor. Kuzey Denizi'nin Brown Bank bölgesinde keşfedilen yerleşim yerinden çıkarılan aletler arasında çakmaktaşı, taş çekici parçaları bulunuyor. UCC çalışanı Dr. Benjamin Gearey, “Bu parçalar, Mezolitik Çağ’a önemli ölçüde ışık tutacak” dedi.



