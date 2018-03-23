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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı - ESKİŞEHİR / SAKARYA

Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı - ESKİŞEHİR / SAKARYA

ESKİŞEHİR: - Toz bulutu kaplı kentten genel görüntü - Kent meydanından görüntülerSAKARYA - Araç trafiğinden detaylar - Üzerileri çamurla kaplanan otomobillerden detay - Vatandaşların tozla kaplanan araçlarını temizlemesi - Aracını yıkatmak isteyen vatandaşların istasyonlardaki oto yıkamacılarda yoğunluk oluşturması - Aracını yıkatan Erdoğan Demirtekin'in röportajıESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de etkili olan lodos, Kuzey Afrika'dan taşıdığı tozu bölgeye bıraktı.SAKARYA (AA) - Sakarya 'da etkili olan lodos ve Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle araçların üzeri tozla kaplandı.Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının ardından Sakarya kent merkezinde önceki gün başlayan ve gece aralıklarla devam eden sağanağın ardından araçların üzerileri çamurla kaplandı. İşe gitmek için sabah saatlerinde kalkan vatandaşlar, otomobillerinin üzerinin tozla kaplandığını gördü.Otomobillerin çamurla kaplanması nedeniyle benzin istasyonlarındaki oto yıkamacılarda araç kuyruğu oluştu. Vatandaşlar, araçlarını temizledikten sonra işine gitti.Yoğunluğun akşam saatlerine doğru daha da artması bekleniyor.Üzeri çamurla kaplanan aracını yıkayan Erdoğan Demirtekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güne çamurla başladıklarını belirterek, "Sabah işe gitmek için aracımızın yanına geldiğimizde aracımıza komple çamur yağdığını gördük. İlk kez böyle durumla karşılaşıyoruz. Umarım kötü bir şeyin habercisi değildir." diye konuştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce dün iç ve batı bölgelerde gece saatleri için Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı uyarısı yapılmıştı.

Karya Lodos Muhabir Benzin Irak 

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