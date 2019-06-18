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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Kuzenlerden birinin öldüğü olayda 'mavi balina' iddiası

Kuzenlerden birinin öldüğü olayda 'mavi balina' iddiası

arşiv görüntüler

Hastane Balina 

-fotoğraflar

( HATAY ) - İki kuzenden biri hayatını kaybetti, diğeri yoğun bakımda bekletiliyor HATAY

- Hatay’da 2 çocuktan birinin öldüğü olayda 'mavi balina' oyunu iddiası ortaya atıldı. Olay dün akşam saatlerinde, Antakya ilçesi Ürgenpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiler doğrultusunda, evlerinde bulunan Kırıkkale marka tabanca silahla oynayan 16 yaşındaki Ali S.A. ve 13 yaşındaki Çağatay S.'nin intihar ettikleri iddia edildi. Mavi balina adlı oyunun etkisinde kaldıkları tahmin edilen 2 kuzenden Çağatay S. olay yerinde hayatını kaybederken, Ali S.A. ise kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını sürdürüyor. Bilinci kapalı olan 16 yaşındaki Ali S.A., yoğun bakımda bekletiliyor. Polis, mavi balina iddiasının ardından geniş çaplı inceleme başlattı.
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