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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kuzenler gurbetten dönüp Elbistan'da köftecilik yapıyor - KAHRAMANMARAŞ

Kuzenler gurbetten dönüp Elbistan'da köftecilik yapıyor - KAHRAMANMARAŞ



: - Kuzenlerin köfte pişirmesi, hazırlaması - Aracın dış görüntüsü - Müşterilerin olduğu genel görüntüler - Kuzenlerin çalışması - Müşterilerin yemek yerken görüntüsü - Odun Semaverinde çay hazırlanışı - Adem Karakuş röportaj - Murat Çağlayan röportajKuzenler gurbetten dönüp Elbistan'da köftecilik yapıyorKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesinden 10 yıl önce gittikleri Antalya'dan memleketlerine dönen kuzenler satın aldıkları araçta köfte işi yaparak geçimini sağlıyor.Kuzenler Adem Karakuş (30) ve Murat Çağlayan (27) Ceyhan Nehri kıyısında yakınlarına ait arazide Antalya'dan taşıdıkları lezzetle müşteri ağırlıyor.Adem Karakuş, yaptığı açıklamada, memlekete dönüp kendi işlerini yaptıkları için ayrı bir mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Alanya'da yaşadıkları sırada kendilerinin de tercih edip sık sık yedikleri lezzeti ilçeye taşıdıklarını dile getiren Karakuş, "Ramazan ayının ikinci haftasından beri faaliyetteyiz. Şu ana kadar her şey yolunda gidiyor. Müşterilerimiz oldukça memnun. Burada bildiğimiz işi yapıyoruz." dedi.
Murat Çağlayan ise gurbet hayatından bıktıkları için memlekete dönmeye karar verdiklerini dile getirdi.Alanya'da gördükleri sokak lezzetini Elbistan'a taşıdıklarını ifade eden Çağlayan, "Gurbetten sıkılanların kendi memleketlerine dönerek başka yerlerde gördükleri işleri memleketlerinde yapabilirler." ifadesini kullandı.

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