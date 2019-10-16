Kuzenler cinayetinde yeni umut

-BABA MUSTAFA KARABACAK'IN AÇIKLAMASI

-ANNE HANİFE KARABACAK'IN AÇIKLAMASI

-AİLENİN KIZLARININ MEZARINDA DUA ETMESİ



( BALIKESİR )- Kuzen cinayetinde mahkeme genetik uzmanlarından heyet kurulmasını istedi BALIKESİR



- Balıkesir’in Savaştepe İlçesine bağlı kırsal Karacalar Mahallesi'nde 13 yıl önce okula giderken kaybolan ve 44 gün sonra cesetleri bulunan 10 yaşındaki kuzenler Büşra Karabacak ile Tuğçe Yıldırım'ın katillerinin bulunmasına ilişkin acılı aileler için yeniden umut ışığı doğdu. Mahkeme, genetik uzmanlarından oluşan bir heyet oluşturulmasını istedi. Savaştepe’nin Karacalar Mahallesi’nde cesetleri bulunan 10 yaşındaki kuzenlerin katil zanlısı olarak tutuklanan S.Y. ve A.Y.’nin DNA’larının olayla eşleşmemesi üzerine serbest bırakılmasının ardından mahkeme son duruşmada kesin sonuç için adli genetik uzmanlarından bir heyete oluşturulmasına karar verildi.

Mahkeme kararının ardından 10 yaşında hayatını kaybeden Büşra Karabacak’ın ailesi katillerin bulunmasına yönelik yeniden umutlandıklarını söyledi.



Acılı baba Mustafa Karabacak: “Katiller bir gün dahi gün yüzü görmesin” Savaştepe’nin Karacalar Mahallesi’nde yaşayan Mustafa Karabacak, “13 yıl bitti, 14 yıldan beri mücadele ettiğimiz davamızın; Büşra ve Tuğçe kuzenlerin davasının Balıkesir Adliyesi’nde soruşturması devam ederken, en son duyumlarımıza göre Adli Tıp’tan üç kişilik bir heyet kurulup, DNA’lar üzerinde araştırma yapıp katil veya katillerin en kısa zamanda tarafsız olarak DNA’yı inceleyip, Allah rızası için, bu çocukların canları ve kanalarını yerde bırakmayacağına sonuna kadar güvencim sonsuz. Önce devletimize, sonra Adli Tıp’taki bu üç kişilik heyete sonuna kadar inancım ve güvencim sonsuz. Bizlerin bir tek istediği tekbir kişiyi bile zan altına bırakmayıp, devletimizle 80 milyon insanımızın da bir an önce herkesi huzura ve refaha çıkaracağına sonuna kadar inancım ve güvencim var. Bu saatten sonra biz dünkü haberi duyunca biz biraz daha rahatladık. En azından devletimizin bu olaya bizden daha çok ilgilendiğini gördük. Sonuna kadar devletimiz bu olayın arkasından gidecek, bizde bırakmayacağız. Bizim en büyük yaramız, kimse bu işi yapan katiller bir gün dahi güneş görmeyip ömrünün sonuna kadar E tipi ağır cezada cezasını çekip, ömrünü orada çeksin” diye konuştu.

Gözü yaşlı anne Hanife Karabacak: “İki çocuğun kanı yerde kalmasın” Büşra Karabacak’ın gözü yaşlı annesi ise mahkemenin verdiği karar sonrasında, “Geçen ki mahkemede gerçekten yıkıldım. Çünkü dosyamızı hiç kimse kabul etmedi. Şimdi üç kişiyi görevlendirmişler, çok memnun oldum. İnşallah da bunu yapanları bulurlar, güveniyorum da. Ama bir taraftan da bilmiyorum yani inşallah bulurlar. Biz bu zamana kadar uğraştık. Bilmiyorum devletimize güveniyorum, inşallah bulunur, bulurlar, bu mahkememiz güzel geçer. Geçenki mahkememiz hiç iyi geçmedi. Bu mahkemede en azından seviniriz. Sadece istediğimiz iki çocuğun kanı yerde kalmasın. Eğer bu işi gerçekten çözmeye kalkacaklarsa; bizim için de değil, yapan için de değil, sadece iki çocuk için, Allah için yapsınlar. Sonuna kadar bunu istiyoruz” ifadelerini kullandı. 10 yaşında cesedi bulunan Büşra Karabacak’ın acılı ailesi mahkemenin verdiği karar sonrasında kızlarının mezarına giderek dualar edip, gözyaşı döktüler.

