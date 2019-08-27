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27 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Kuzenler arasındaki silahlı kavgada şahısların kaçma anları kamerada

Kuzenler arasındaki silahlı kavgada şahısların kaçma anları kamerada

Güvenlik kamerası

Hastane Silahlı Kavga Kamera Güvenlik Kamerası 

-Geçilen görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Sultanbeyli ilçesinde kuzen oldukları öğrenilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Kavgaya karışan şahısların ellerinde silahlarla sokakta koşarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sultanbeyli Battalgazi Mahallesinde iddiaya göre kuzen oldukları öğrenilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgaya karışan taraflar mahallenin sokaklarında birbirlerine silahlarla ateş etti. Olayda yaralanan 4 kişinin 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Öte yandan silahlı kavgaya karışan şahısların ellerinde silahlar ile sokaklarda koşarak kaçtığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde birkaç şahıs sokakta koşuyor, şahıslardan birinin elinde silah olduğu görülüyor.
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