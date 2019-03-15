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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Kuzenini öldüren zanlı tutuklandı

Kuzenini öldüren zanlı tutuklandı

- Zanlının adliyeye getirilişi

İlk Müdahale Jandarma Akalan 

-- Zanlının adliyeye sokulması
-- Adliye girişinden görüntü

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın’da aralarında husumet olduğu iddiasıyla dayısının oğlunu öldüren şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bartın Gözpınar köyünde meydana gelen olayda iddiaya göre Şenol Şaşkal daha önce yaşanan bir olaydan dolayı aralarında husumet bulunan dayısının oğlu Hakkı Yıldız ile köy kahvesinde tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzeri Şaşkal, belinden çıkarttığı tabancası ile Yıldız’a 5 el ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlar sonrası kanlar içinde yere yığılan Yıldız’a köylülerin ihbarı ile olay yerine gelen 112 ekipleri ilk müdahaleyi yaparak Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karnından, göğsünden ve ayağından yaralanan Hakkı Yıldız, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kayıplara karışan ve jandarma tarafından yapılan geniş çaplı arama sonrası yakalanan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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