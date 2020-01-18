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18 Ocak 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kuzenini 3 kurşunla parkta öldürdü

Kuzenini 3 kurşunla parkta öldürdü

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Polis Hastane Bild Sağlık Ekipleri 

-Yaralı şahsa 112 ekipleri müdahale görüntüsü
-Olay yerinden detay görüntüler
-Vuran ve vurulanın fotosu
-Polis ekipleri görüntüsü
-Detaylar
-Ölen şahsın fotoğrafı
-Öldüren şahsın fotoğrafı

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da kuzeniyle kavga eden bir kişi kuzenini parkta tabancayla 3 el ateş ederek öldürdü. Olay, Eskil ilçesi Merkez Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir park alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hurşit Uz (41) ile amcaoğlu Hakan Uz (32) aralarında bir konu nedeniyle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Hakan Uz belinde taşıdığı ruhsatsız tabancayı çıkartarak kuzeni Hurşit Uz’a 3 el ateş etti. Çevredeki vatandaşların silah sesini duyması üzerine durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.
Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri ağır yaralanan şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı şahıs daha sonra ambulansla Eskil İlçe Devlet Hastanesine kaldırılırken, burada yapılan müdahalenin ardından Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hurşit Uz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayı gerçekleştiren kuzen Hakan Uz ise Eskil İlçe Emniyet Müdürlüğüne tabancayla birlikte teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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