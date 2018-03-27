Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Kuyuya düşen yavru köpekleri itfaiye kurtardı - BALIKESİR

Kuyuya düşen yavru köpekleri itfaiye kurtardı - BALIKESİR

- Yavru köpeklerin kuyudan çıkarılmasına ait detaylarKuyuya düşen köpek yavruları kurtarıldıBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde 8 metrelik su kuyusuna düşen köpek yavruları, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Zekibey Mahallesi Çeşme Sokak'taki kullanılmayan bir su kuyusunda köpek yavruları gören mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirdi.İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yavruları bulunduğu yerden kurtardı.Kontrolden geçen yavrular, doğal ortamlarına bırakıldı.

Köpek Bild Irak Trol 

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı