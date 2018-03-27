Kuyuya düşen yavru köpekleri itfaiye kurtardı - BALIKESİR
- Yavru köpeklerin kuyudan çıkarılmasına ait detaylarKuyuya düşen köpek yavruları kurtarıldıBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde 8 metrelik su kuyusuna düşen köpek yavruları, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Zekibey Mahallesi Çeşme Sokak'taki kullanılmayan bir su kuyusunda köpek yavruları gören mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirdi.İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yavruları bulunduğu yerden kurtardı.Kontrolden geçen yavrular, doğal ortamlarına bırakıldı.