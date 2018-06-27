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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı - KOCAELİ Haberi

Kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı - KOCAELİ Haberi

- İtfaiye ekiplerinin çalışmaları - Yavru köpeğin itfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkartılarak doğaya salıverilişi - Köpeğin itfaiye ekipleri ile görüntüleri - Köpeğin sevinç gösterileri ve mama yemesi - Bahçe sahibi ile röportaj - Genel görüntüler Kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde 10 metrelik kuyuya düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Topçular Mahallesi Arzu Sokak'ta yaşayan Hasan Oruncak, evinin bahçesindeki kuyudan köpek sesi geldiğini fark etti.Yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpeği kendi imkanları ile çıkartamayan Oruncak, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen ekipler, katlanabilir merdiven ve hayvan yakalamaya yarayan aparat ile kuyuya indi. Ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından, yavru köpeği bulunduğu yerden kurtardı.Yapılan kontrolde yavru köpeğin durumunun iyi olduğu belirlendi.

Yavru Köpek Köpek Bild Hayvan Trol 

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