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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

Kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

Köpeğin kuyudan çıkarılması

Yavru Köpek Köpek Yavru Köpekler Allah Hayvan 

-Alınan röportaj
-İtfaiyecinin anonsu
-Belediye ekipleri

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt'ta boş arsada bulunan yaklaşık beş metrelik kuyuya düşen yavru köpek itfaiye ekiplerinin uzun süren uğraşları sonucunda kurtarıldı. Esenyurt’ta boş bir arsada bulunan yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuya yavru bir köpek düştü. Yavru köpek, çevredeki bir hayvansever in ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, saat 14.00 sularında Esenyurt’ta bulunan boş bir arazide meydana geldi. İddiaya göre civarda bulunan yavru köpeklerden bir tanesi arazide bulunan yaklaşık 6 metrelik bir kuyuya düştü. Yavru köpeğin acı seslerini duyan çevrede ki hayvansever bir vatandaş hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yavru köpeğin kurtarılması için çalışma başlattı. Yarım saatlik bir çalışmanın sonucunda, yavru köpek düştüğü derin kuyudan kurtarıldı. Köpeğin kurtarılması için itfaiye ekiplerine haber veren hayvansever, ‘’ Ben hergün burada hayvanları besliyorum, buralardan gelen ac acı sesleri duyunca seslere doğru yöneldim ve orada bir kuyu olduğunu fark ettim, içinde yavru köpek vardı, bende hemen itfaiye ekiplerine haber verdim sağ olsunlar onlarda gelip kurtardı. Belediye burayı inşallah kapatır” dedi.
Olaydan kısa sürede kuyunun bulunduğu yere gelen Esenyurt Belediyesi’ne bağlı belediye ekipleri söz konusu kuyuyu kapattı.
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