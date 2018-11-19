Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kuyuya düşen yavru köpeği AFAD kurtardı - AFYONKARAHİSAR İzle

Kuyuya düşen yavru köpeği AFAD kurtardı - AFYONKARAHİSAR İzle

- AFAD ekiplerinin yavru köpeği kuyudan çıkarma görüntüsüKuyuya düşen yavru köpeği AFAD kurtardıAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'ın İhsaniye ilçesinde, sıcak su drenaj kuyusuna düşen yavru köpek, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.İlçeye bağlı Yaylabağı beldesinde termal oteller bölgesindeki bir sıcak su drenaj kuyusundan köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, yaklaşık 5 metre derinlikteki kuyuda mahsur kalan köpeği çıkarmaya çalıştı.Başarılı olamayan vatandaşlar, Jandarma ve AFAD'a haber verdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı.Çekme halatıyla sıcak su drenaj kuyusuna inen bir AFAD personeli, 1 saat süren çalışmanın ardından yavru köpeği başarılı şekilde dışarı çıkardı.

Yavru Köpek A Haber Köpek Gesi Karahisar 

İlgili Foto Galeriler
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Saat 09:05'te tüm yurtta hayat durdu...Saat 09:05'te tüm yurtta hayat durdu...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı