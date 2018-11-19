Kuyuya düşen yavru köpeği AFAD kurtardı - AFYONKARAHİSAR
- AFAD ekiplerinin yavru köpeği kuyudan çıkarma görüntüsüKuyuya düşen yavru köpeği AFAD kurtardıAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'ın İhsaniye ilçesinde, sıcak su drenaj kuyusuna düşen yavru köpek, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.İlçeye bağlı Yaylabağı beldesinde termal oteller bölgesindeki bir sıcak su drenaj kuyusundan köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, yaklaşık 5 metre derinlikteki kuyuda mahsur kalan köpeği çıkarmaya çalıştı.Başarılı olamayan vatandaşlar, Jandarma ve AFAD'a haber verdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı.Çekme halatıyla sıcak su drenaj kuyusuna inen bir AFAD personeli, 1 saat süren çalışmanın ardından yavru köpeği başarılı şekilde dışarı çıkardı.