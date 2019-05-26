Kuyuya düşen koyunu AFAD ekipleri kurtardı

-Kuyuya halat çekilmesi

-Koyunun çıkarılışı



( NİĞDE ) NİĞDE



- 15 metrelik su kuyusuna düşen koyunu Niğde AFAD ekipleri kurtardı. Niğde Merkeze bağlı Hamamlı Mahallesi'nde İsmail Ekici’ye ait olan koyun, 15 metrelik su kuyusuna düştü. Ekici’nin durumu yetkililere haber vermesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri 1 saatlik çalışma sonucunda kuyuya giren kurtarma ekibi düşen koyunu kurtararak sahibine teslim etti.

