Kuyuya düşen köpek kurtarıldı - MUĞLA

- Köpeğin kuyudaki görüntüsü - İtfaiye ekiplerinin köpeği kuyudan çıkarmaları Muğla 'da kuyuya düşen köpek kurtarıldıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde kuyuya düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Göcek Mahallesi Menekşe Sokak'taki yaklaşık 2 metre derinliğindeki kuyudan köpek sesi geldiğini duyanlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Bölgeye sevk edilen ekipler, merdiven yardımıyla indikleri kuyudan köpeği çıkardı."Nero" isimli köpek, sahibi Ayşin Argüden'e teslim edildi.
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