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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
- Kuyuya düşen köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı

- Kuyuya düşen köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı

afad ekiplerden görüntü

Köpek Bild Afad 

-kuyuya kurulan sistemden görüntü
-afad ekibinin gayreti
-köpeğin kuyudan çıkarılışı

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde’de 12 metrelik boş kuyuya düşerek mahsur kalan köpek, AFAD ekiplerince kurtarıldı. Olay, Çiftlik İlçesi Sultanpınarı köyünde meydana geldi. Sondaj için açılan yaklaşık 12 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpeğin sesini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri yaptıkları görüntülemede yavru köpeğin kuyu içinde sıkıştığını ve hayatta olduğunu tespit etti. AFAD ekibi kurulan sistemle halatlarla kuyuya inerek yavru köpeği kuyudan çıkardı. AFAD ekipleri yavru köpeği kurtarınca büyük sevinç yaşadı. (YE- )
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