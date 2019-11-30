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30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kuyuya düşen köpeğini kurtarmak isterken kuyuda mahsur kaldı

Kuyuya düşen köpeğini kurtarmak isterken kuyuda mahsur kaldı

kuyuda bulunan köpek ve sahibi

Mahsur Kaldı Köpek Barla 

-Kuyudan kurtarılan köpeğin sahibi

( MUĞLA ) MUĞLA

- Bodrum'da kuyuya düşen köpeğini kurtarmak isteyen vatandaş da kuyuda mahsur kaldı. Köpek ve sahibinin imdadına yapılan ihbarla itfaiye ekipleri yetişti. Köpeğinin evinde uzaklaştığını ve geri dönmediğini fark eden Nazmi Alper Akiz Peksimet mahallesinde köpeği Tunda’yı aramaya başladı.
Çevrede köpeğine bağırarak arayan Akiz Gümüşlük Caddesi üzerinde bulunan bir su kuyusundan köpeğinin sesinin geldiğini duydu. Kuyuya baktığında köpeği su dolu kuyunun içende mahsur kaldığını gördü. Eve giderek halat ve birkaç dağcı malzemesi alan Akiz, kuyuya indi. Köpeğine kavuşan Akiz kuyudan geri çıkamadı. Kuyudan bağırarak yardım isteyen Akiz’i duyan vatandaşlar kuyunun etrafına toplandı. Mahalle sakinleri durum Jandarma ve İtfaiye ekiplerine haber verendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda halat yardımıyla önce Tunda’yı sonrada sahibini Akiz’i kuyudan çıkardı. (EA-
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