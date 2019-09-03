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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Kuyuya düşen kişiyi itfaiye kurtardı - AYDIN Haberi

Kuyuya düşen kişiyi itfaiye kurtardı - AYDIN Haberi

- İtfaiyenin kurtarma anından görüntüler - Aydın İtfaiyesinin kurtarma çalışmalarından görüntülerKuyuya düşen kişiyi itfaiye kurtardıAYDIN (AA) - Aydın 'ın Efeler ilçesinde mezarlıkta yaklaşık 20 metrelik kuyuya düşen kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Kızılcaköy Mahallesi'ndeki mezarlıktaki eski bir su kuyusundan sesler geldiğini farkeden çevredekiler, jandarma ve itfaiyeye haber verdi.Bölgeye gelen ekipler, yaklaşık 20 metre derinlikte olan kuyuda bir kişi olduğunu tespit etti.Kurulan tripot sistemiyle aşağı inen itfaiye personeli, kuyuya düşen kişiyi yukarı çıkardı.Yaralanan ve adının Ünsal İ. (56) olduğu öğrenilen kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma 

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