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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kuyuya düşen kedi kurtarıldı - TRABZON

Kuyuya düşen kedi kurtarıldı - TRABZON

- AFAD ekibinin kuyuya inişi - Kuyuya düşen kedinin kurtarılmasıKuyuya düşen kedi kurtarıldı - Trabzon 'da bir kuyuda mahsur kalan yavru kedi, AFAD ekiplerince çıkarıldıTRABZON (AA) - Trabzon 'da kuyuya düşerek mahsur kalan yavru kedi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bahçesinde bulunan bir kuyudan kedi sesi gelmesi üzerine çevredekiler, AFAD'dan yardım istedi.Kısa sürede olay yerine gelen 5 kişilik arama kurtarma teknisyenlerinden oluşan AFAD ekibi, yavru kedinin kuyuda olduğunu tespit etti.Kuyuya düşen yavru kedi sağlıklı şekilde kurtarılarak doğaya bırakıldı.

İlahi Yavru Kedi Şili Irak 

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