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27 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Kuyuya düşen kaz kurtarıldı - MUĞLA

Kuyuya düşen kaz kurtarıldı - MUĞLA

- İtfaiye ekiplerinin kazı kuyudan kurtarması Muğla 'da kuyuya düşen kaz kurtarıldıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Marmaris ilçesinde kuyuya düşen kaz itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Hatipirimi Mahallesi Datça Yolundaki bir işletmenin su kuyusunda çırpınan bir kaz olduğunu gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Olay yerine sevk edilen ekipteki itfaiye eri, merdiven yardımıyla indiği yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuda bulunan kazı çıkardı.Kurtarılan kaz, sağlık kontrolü sonrası sahibine teslim edildi.

Bild İtfaiye Eri Trol 

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