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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Kuyuya düşen inek kepçe ile kurtarıldı

Kuyuya düşen inek kepçe ile kurtarıldı

ineğin itfaiye ve kepçe vasıtasıyla kurtarılma anından detaylar

( TOKAT ) TOKAT

İtfaiye Eri Harekete Geç Yardım Çağrısı 


- Tokat'ın Zile ilçesi kırsalında kuyuya düşerek mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerinin kepçe yardımıyla yaptığı operasyonla kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Zile Belediyesi İtfaiyesi ilçeye bağlı Selamet Köyü kırsalında bir kuyuya inek düştüğü ihbarı aldı. Gelen yardım çağrısı üzerine harekete geçen ekipler, ineğin düştüğü kuyuya ulaştı. 2 itfaiye eri kuyuya inerek özel kurtarma halatlarını ineğe bağladı. Kepçe desteği ile kuyudan çıkarılan ineğin yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından sağ salim sahibine teslim edildiği bilgisine ulaşıldı.
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