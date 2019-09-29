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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı - MUĞLA

Kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı - MUĞLA

- Milas'ta su kuyusuna düşen inek - Kuyuya düşen ineğin çıkarılması Muğla 'da kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Milas ilçesinde su kuyusuna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Kıyıkışlacık Mahallesi’nde 10 metre derinliğindeki su kuyusuna bir ineğin düştüğünü fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.Olay yerine gelen ekipler, iş makinesindeki halata bağladıkları ineği, bir saatlik çalışmayla kuyudan çıkardı.İneğin sahibi yetkililere teşekkür etti.

İş Makinesi Kışla 

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