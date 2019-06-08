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08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kuyuya düşen inek güçlükle kurtarıldı Haberi

Kuyuya düşen inek güçlükle kurtarıldı Haberi

Tarladan ve ekiplerden görüntü

Bild Sudan Göreme 

-Kuyu içerisindeki inekten görüntü
-İneği kurtarma çalışmaları
-Ekiplerin çalışması
-İneğin halat ile çekilmesi

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da tarla ortasında bulunan sulama kuyusuna düşen inek itfaiye ve AFAD’ın ortak operasyonuyla kurtarıldı. Olay, Adıyaman merkeze bağlı Bağdere Köyünde meydana geldi. Sadi Çalış’a ait inek tarlada otlarken su içmek için kuyuya yaklaştığında tarla ortasında bulunan sulama kuyusuna düştü. İneği tarlada göremeyen inek sahibi kuyunun yanına geldiğinde ineği suyun içinde gördü. İneği köylülerin yardımı ile çıkartmak isteyen Sadi Çalış, ineği çıkartamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Adıyaman Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine giderek, ineği düştüğü kuyudan kurtarmak istedi. Olay yerine ayrıca AFAD ekipleri geldi. Halatı ineğe bağlayan ekipler ineği kuyudan çıkartmak istedi ancak ilk etapta bunda başarılı olamadı. Daha sonra tekrar deneyen itfaiye ve AFAD ekipleri ineği araç yardımı ile sudan çıkartmayı başardı. Güçlükle kurtarılan ineğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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