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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kuyuya düşen inek, 5 saat süren çalışmayla kurtarıldı

Kuyuya düşen inek, 5 saat süren çalışmayla kurtarıldı

İftaiye ekiplerinin kuyuya inmesi

Aski 

-Ekiplerin ineği halatla kurtarması
-Genel

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ'da 25 metre derinliğindeki kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerinin 5 saatten fazla süren çalışmasıyla kurtarıldı. Olay, Baskil yolu üzerinde bulunan Doktor evlerinin olduğu boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir çiftçiye ait inek, arazide bulunan 25 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Durumu fark eden sahibi Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım istedi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri halat yardımı ile kuyuya inerek kurtarma çalışması yaptı. Yaklaşık 5 saat süren çalışma ile halatlar ve vinç yardımı ile inek kuyudan çıkartıldı. Kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.
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