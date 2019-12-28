Kuyuya düşen eşek kepçeyle kurtarıldı - HATAY

- İtfaiye ekiplerinin kepçeyle eşeği kurtarma çalışması Hatay 'da kuyuya düşen eşek kepçeyle kurtarıldıHATAY (AA) - Hatay 'ın Yayladağı ilçesinde boş su kuyusuna düşen eşek, kepçe yardımıyla kurtarıldı.Görentaş Mahallesi kırsalında, bir eşeğin yaklaşık 5 metre derinlikteki boş su kuyusuna düştüğünü gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.Sahipsiz eşek, ekiplerin kepçeyle yaptığı çalışmayla kuyudan çıkarıldı.
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