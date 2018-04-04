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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kuyuya düşen danayı itfaiye kurtardı - MUĞLA Video

Kuyuya düşen danayı itfaiye kurtardı - MUĞLA Video

- İtfaiye ekiplerinin kuyuya düşen danayı kurtarma çalışması - Dana sahibinin kaval çalmasıKuyuya düşen danayı itfaiye kurtardı - Muğla 'da yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuya düşen dana, itfaiye ekiplerince kurtarıldıMUĞLA (AA) - Milas ilçesinde yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuya düşen danayı, itfaiye ekipleri kurtardı.Kırcağız Mahallesi'nde yaşayan Salih Çelik, bahçeye saldığı danası geri dönmeyince aramaya başladı.
Danasını içinde su bulunmayan yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuda bulan Çelik, durumu itfaiyeye bildirdi.Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri danayı çıkarmak için çalışma başlattı. Kuyuya inen bir itfaiye eri tarafından gövdesinden halatla bağlanan dana, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından çekilerek kurtarıldı.Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda kurtarılan dana sahibine teslim edildi.Dana sahibi Çelik ise itfaiye ekiplerine sevincini kaval çalarak gösterdi.

Bild İtfaiye Eri 

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