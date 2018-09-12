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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kuyuya atılan kaplumbağaları Mehmetçik kurtardı - DİYARBAKIR

Kuyuya atılan kaplumbağaları Mehmetçik kurtardı - DİYARBAKIR

- Askerin kuyudan kaplumbağaları çıkarmasıKuyuya atılan kaplumbağaları Mehmetçik kurtardı - Lice ilçesi kırsalında operasyon yürüten komandolar, 4 metre derinliğindeki kurumuş su kuyusuna atılmış 10 kaplumbağayı çıkardıktan sonra doğaya bıraktıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın Lice ilçesinde su kuyusuna atılmış 10 kaplumbağayı Mehmetçik kurtardı.Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yürüten Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlığı timleri, Lice'nin Kerpiçören Mahallesi'nde 4 metre derinliğindeki kurumuş su kuyusuna 10 kaplumbağanın atıldığının tespit etti.Bahçelerdeki sebzeleri yedikleri için mahalle sakinlerince kuyuya atıldığı tahmin edilen kaplumbağalar, askerler tarafından bulundukları yerden çıkarıldıktan sonra doğaya bırakıldı.

Komando Dolar Terör Örgütü Irak 

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