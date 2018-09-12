Kuyuya atılan kaplumbağaları Mehmetçik kurtardı - DİYARBAKIR

- Askerin kuyudan kaplumbağaları çıkarmasıKuyuya atılan kaplumbağaları Mehmetçik kurtardı - Lice ilçesi kırsalında operasyon yürüten komandolar, 4 metre derinliğindeki kurumuş su kuyusuna atılmış 10 kaplumbağayı çıkardıktan sonra doğaya bıraktıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın Lice ilçesinde su kuyusuna atılmış 10 kaplumbağayı Mehmetçik kurtardı.Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yürüten Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlığı timleri, Lice'nin Kerpiçören Mahallesi'nde 4 metre derinliğindeki kurumuş su kuyusuna 10 kaplumbağanın atıldığının tespit etti.Bahçelerdeki sebzeleri yedikleri için mahalle sakinlerince kuyuya atıldığı tahmin edilen kaplumbağalar, askerler tarafından bulundukları yerden çıkarıldıktan sonra doğaya bırakıldı.