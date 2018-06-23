Kuyumcuyu ikinci kez dolandırmak istediği iddiası - ADANA
- Zanlı kadının kuyumcuya altın küpe satması - Kuyumcunun kadına ödeme yapması - Adli Tıp biriminden genel görüntü - Zanlı kadının görüntüsü - Zanlının polis merkezine götürülmesi - Kuyumcunun açıklamalarıKuyumcuyu ikinci kez dolandırmak istediği iddiası - Adana 'da daha önce dolandırdığı kuyumcuya yeniden giderek sahte altın kolye satmaya çalıştığı iddia edilen kadın, çalışanlar tarafından yakalanıp polise teslim edildiADANA (AA) - Adana 'da daha önce sahte altın sattığı kuyumcuyu yeniden dolandırmaya çalıştığı ileri sürülen kadın yakalandı.Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi İbosman Caddesi'ndeki bir kuyumcuya sahte altın kolye satmak istediği öne sürülen kadının çalışanlar tarafından yakalandığı ihbarını alan polis olay yerine gitti.Kaçmaya çalışan ancak başarılı olamayan kadın bağırarak vatandaşlardan yardım istedi ancak durumu öğrenen çevredekiler herhangi müdahalede bulunmadı.İş yerine gelen polis, şüpheli Ayşegül O'yu kuyumcu Erkan Acar'ın şikayetçi olması üzerine polis merkezine götürdü.Acar, gazetecilere, şüpheli kadının daha önce de kendilerine sahte altın küpe sattığını iddia etti.Kadının iş yerine gelmesi üzerine tanıdığını belirten Acar, yakaladıkları sırada şüphelinin kaçmaya çalıştığını, haber vermeleri üzerine polislerin gelip gözaltına aldığını anlattı.Kadının daha önce de aynı iş yerine gelip, Acar'a küpe satmasının güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi.