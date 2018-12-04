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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Kuyumcuya ayırttığı altınları çalarak kaçtı - ADANA

Kuyumcuya ayırttığı altınları çalarak kaçtı - ADANA

- Devlet Bahçeli Bulvarı'ndaki kuyumcu - İş yerinden detaylar - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması - Güvenlik Kamera görüntüsü - Kuyumcu Eyüp Nomanoğlu'nun konuşmasıKuyumcuya ayırttığı altınları çalarak kaçtı - Adana 'da bir kişi kuyumcuya ayırttığı 11 bin 520 lira değerindeki altınları, iş yeri sahibinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak çaldıADANA (AA) - Adana 'nın Çukurova ilçesinde bir kişi, kuyumcudan 11 bin 520 lira değerindeki altınları çalarak kaçtı.Kendisini astsubay olarak tanıtan henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli, Devlet Bahçeli Bulvarı'nda gittiği kuyumcuda, ertesi gün almak üzere 11 bin 520 lira değerinde 4 adet 10 gram külçe altın ve 2 Cumhuriyet altını ayırttı.Bir gün sonra yeniden kuyumcuya giden şüpheli, altınları incelediği sırada babasıyla görüşmek için iş yeri sahibi Eyüp Nomanoğlu'ndan telefonunu istedi.Bu sırada Nomanoğlu'nun dikkatsizliğinden faydalanan şüpheli, altınları alarak kaçtı.Durumun bildirildiği polis ekipleri, iş yerinde parmak izi çalışmasının ardından kamera görüntülerini inceleyerek zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Parmak Parmak İzi Kamera Külçe Altın Polis Ekipleri 

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