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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kuyumcunun dalgınlığından faydalandı, altınları böyle çaldı

Kuyumcunun dalgınlığından faydalandı, altınları böyle çaldı

GÜVENLİK KAMERASI

Vitrin Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

-HIRSIZIN OYALANMASI
-ALTINLARI ÇALIP KAÇMASI
-AKTÜEL
-ÇEVREDEN DETAYLAR
-İŞ YERİNDEN DETAYLAR
-İŞ YERİ SAHİBİ İLE YAPILAN RÖPORTAJ.

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde kuyumcunun dalgınlığından faydalanan hırsız tezgahın üzerindeki altınları alıp kayıplara karıştı. Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar ilçesi Gazi Caddesi istikametinde bulunan bir kuyumcuya giren hırsız vitrinde bulunan altın kolyeyi ve bilekliği almak istediğini belirtti.
Bunun üzerine iş yeri sahibi İbrahim Polat, durumundan şüphelenmediği hırsıza bakması için istediği altını çıkarıp uzattı. Bir süre elindeki altınları inceleyen zanlı bir süre sonra iş yeri sahibinin dalgınlığından faydalanıp yaya olarak kayıplara karıştı. Hırsızın çaldığı altınların değerinin 9 bin lira olduğunu ifade eden Polat, hırsızın bir an önce yakalanması için yetkililerden yardım istedi. Olay yerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, yakın il ve ilçelerle bağlantı kurarak her yerde hırsızı aramaya başladı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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