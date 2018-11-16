Kuyumcunun alt ettiği saldırganlar üniversite mezunu çıktı Haberi

-Kuyumcu ile röportaj(arşiv)

-Şüphelilerin adliyeye sevki



( İSTANBUL - ÖZEL)- Esenyurt'ta kuyumcuyu soymaya çalışan zanlılar adliyeye sevk edildi İSTANBUL



- Esenyurt'ta dün akşam bir kuyumcuya giren pompalı tüfekli soyguncular, kuyumcunun hışmına uğramıştı. Olaydan sonra bir şüpheli vatandaşlar tarafından yakalanırken ikinci şüpheli de polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlıların üniversite mezunu olduğu öğrenildi. Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt'ta kuyumcuda meydana gelmişti. Hulusi Turgut isimli şahsın işlettiği kuyumcuya gelen kar maskeli silahlı 2 zanlı soygun girişiminde bulunmuştu. Yaşanan olaydan sonra Turgut ile kuyumcu arasında çıkan arbede de soygunculardan birisi yakalanmış diğeri kaçmıştı. Yaşanan olayda Turgut'un 'panik buton alarmı'na basması ile Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek vatandaşın elindeki şüpheliyi gözaltına aldı. Ardından, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu olaydan kısa süre sonra kaçan ikinci şüpheli de yakalandı. Yakalanan şüpheliler polis merkezindeki ifadelerinden sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin üniversite mezunu olduğu bilgisine de ulaşıldı. (MD- ÖY-

