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( SİİRT -ÖZEL) Kuyumculardan sahte altın uyarısı: "Biz bile ayırt etmekte zorlanıyoruz" SİİRT



- Siirt’te kuyumcular, internet üzerinden altın alırken satıcıların akıl almaz yöntemlere başvurduğunu belirterek vatandaşların altın alırken dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Siirt’te yaklaşık 25 yıldır kuyumculuk yapan Cahit Özçelebi, vatandaşları internet üzerinden alınan sahte altına karşı uyardı. Son zamanlarda internet üzerinden yapılan altın alışverişlerinde altınların sahte çıktığını gördüklerini belirten Özçelebi, internet üzerinden düşük fiyata satılan takılara rağbet edildiğini dile getirdi. Özçelebi, 420 lira olan çeyrek altın fiyatının 50 liraya bile internette bulunmasının, hem düğün sahiplerini hem de kuyumcu esnafını mağdur ettiğini belirtti.

Özçelebi, “Tüm vatandaşlarımızı internet üzerinden alışveriş yaptıkları zaman sahte altın olayına dikkat etmeleri konusunda uyarmak istiyorum. Tanımadıkları yerlerden tanımadıkları kuyumculardan altın almasınlar. Özellikle internet üzerinden alınan altınlarda son zamanlarda sıklıkla sahte altın piyasaya sürüldüğünü gördük. Alışverişlerini tanıdık kuyumculardan yapsınlar. İnternet üzerinde yapılan alışverişlerde sonuçta tanımadığı bir yerdir, tanımadığı bir sitedir. O altın geldiği zaman acaba içinden ne çıkacak altının değeri nedir, 22 ayar üzerinden alınan altın 14 ayar çıkıyor. 14 olarak alınan altın 8 ayar çıkıyor. İcabında bakıyorsunuz sahte bile çıkıyor. Son zamanlarda altının yükselişi ile beraber sahtecilikte arttı. Onun için vatandaşlarımızı uyarıyorum. İnternet üzerinden kesinlikle altın almasınlar güvendikleri kuyumculardan veya bankalarımızdan altın alabilirler” dedi.

“Altının sahte olup olmadığını bize bile ayırt etmekte zorlanıyoruz” Kuyumcu Gökçen Işık, altın bozmaya gelen vatandaşların sahte altın olup olmadığını anlamak için altını ayar suyu ve mihenk taşına sürmedikleri sürece kendilerinin bile sahte altını gerçeğinden ayırt edemediklerini söyledi.



Işık, “Altın sahtekarlarına gün doğdu bizim orijinal olarak sattığımız çeyrek altın 420 lira ama görüyoruz ki bazı internet sitelerinde 50 liraya çeyrekler satılıyor ve bunlar tamamıyla sahte ama orijinali ile bire bir aynı ve bu alınan çeyrekler düğün takıları olarak damat ve geline takılıyor ve bunlar daha sonra bize geliyor. Bizde sahte olduğunu söylediğimizde müşterilerimiz çok şaşırıyor” diye konuştu.

Emre Mumay adlı kuyumcu ise, “İnternet üzerinden alınan altınlar genelde sahte veya ayarı düşük çıkıyor. Mesela 22 ayar olarak almak istediğiniz altını size 14 ayar olarak satabiliyorlar. Veya 14 ayar olarak aldığınız ürünü sizlere 8 ayar olarak satabiliyorlar. Dikkatli olmanız uyarıyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmasını istemiyoruz” şeklinde konuştu.

Müşteri Serkan Turhan ise, altınları tanıdıklardan aldıklarını söyledi.



Turhan, “Piyasada çok sahte altın satanlar var. Ve özellikle internet sitelerinde çok satılıyor. Bu yüzden burayı tercih ediyoruz” dedi.



