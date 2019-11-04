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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kuyumcular Çarşısı'nda çıkan yangın paniğe neden oldu

Kuyumcular Çarşısı'nda çıkan yangın paniğe neden oldu

Yangından görüntü (amatör kamera)

Yangın Paniği Amatör Kamera Su Yalıtımı Kuyumcu Dükkanı Polis Ekipleri 

-Olay yerinden detay
-Vatandaşlar ile röportaj
-Genel görüntü

( SAMSUN ) - Samsun’da yangın paniği- SAMSUN

- Samsun’un İlkadım ilçesinde bir kuyumcunun çatısında çıkan yangın, vatandaşlarda paniğe neden oldu. Olay, ilkadım ilçesi Kuyumcular Çarşısı girişindeki bir kuyumcu dükkanının çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatıya su yalıtımı yapılırken, malzemeler alev aldı. Bir anda yanan malzemeler nedeniyle, binadaki iş yerleri dumanla doldu. Olay yerine anında intikal eden Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangın dolayısıyla etrafı saran dumanlar, çevredeki vatandaşlar ve esnafta panik oluşturdu. Olay yerine gelen polis ekipleri de güvenlik şeridi çekerek, önlem aldılar. Yangına tanık olan kuyumcu çalışanları, “Çatıda su sızıntısından dolayı yalıtım yapılıyordu. Zannediyoruz ki o esnada yangın başladı.
Bir anda iş yerini duman sardı. Hemen itfaiyeyi aradık ve yangını söndürdüler. Yangın büyümeden kontrol altına alındı” dediler. Yangında can kaybı yaşanmazken, ufak çaplı maddi zarar meydana geldi. (ED-SLH-
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