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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Kuyumcukent'ten yükselen sarı dumanlar sosyal medyada 'çevre kirliliği' tepkisine neden oldu Haberi

Kuyumcukent'ten yükselen sarı dumanlar sosyal medyada 'çevre kirliliği' tepkisine neden oldu Haberi

Sarı dumanlar

Çevre Kirliliği Sosyal Medya Yükselen 

-Kuyumcukent
-Genel detay

( İSTANBUL ) Kuyumcukent'ten yükselen sarı dumanlar sosyal medyada "çevre kirliliği" tepkisine neden oldu İSTANBUL

- Bahçelievler'de bulunan Kuyumcukent'ten yükselen sarı dumanlar sosyal medyada "çevre kirliliği" tepkisine neden oldu. Kuyumcuket'ten yükselen sarı dumanlar görenleri hayrete düşürdü. Bahçelievler Yenibosna'da bulunan Kuyumcukent'ten akşam saatlerinde nedeni bilinmeyen bir şekilde bacadan sarı dumanlar çıkmaya başladı.
Alışveriş merkezinin baca kısmından çıkan sarı dumanlar bir anda her yeri kapladı. Nedeni bilinmeyene sarı dumanlar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler "çevre kirliliği" tepkisine neden oldu.
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