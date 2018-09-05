Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kuyumcudan hırsızlık iddiası - KOCAELİ

Kuyumcudan hırsızlık iddiası - KOCAELİ

- İş yerindeki güvenlik kamera görüntüsü - Şüphelilerin adliyeye sevk edilişi - Genel görüntüler Kocaeli 'de kuyumcudan hırsızlık iddiası - İzmit ilçesinde bir kuyumcudan bilezik çaldığı öne sürülen 2 kadın şüpheliden biri tutuklandıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde bir kuyumcudan tırnakçılık yöntemiyle altın bilezik çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadından biri tutuklandı.Alınan bilgiye göre, iş yerinde yaptığı akşam sayımında yaklaşık 30 bin lira değerinde 5 altın bileziğin eksik olduğunu tespit eden kuyumcu O.A, polise müracaat etti.İş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, önceden benzer suçlardan kayıtları bulunan A.Y. (65) isimli kadın ve yanındaki F.G'nin (59) iş yeri sahibini oyalayarak "tırnakçılık" yöntemiyle bilezikleri çaldığını tespit etti.Polis, şüphelilerin kullandığı kiralık otomobilin plakasını belirleyerek, aracı Anadolu Otoyolu Kartepe Tepetarla mevkisinde durdurdu.Otomobilde bulunan A.Y. ile F.G'yi gözaltına alan polis, otomobilde bulunmayan A.Y'nin gelini olduğu öğrenilen diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen A.Y'nin, benzer suçlardan 30’un üzerinde kaydı olduğu, 5 ilde gerçekleştirdiği yankesicilik olayından dolayı 20 farklı dosyadan arandığı, hakkında kesinleşmiş 11 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası ile 8 bin 100 TL adli para cezası bulunduğu öğrenildi.A.Y.'nin İstanbul polisi tarafından yaklaşık 5 yıldır arandığı öğrenildi.Diğer şüpheli F.G'nin ise çeşitli suçlardan kaydının olduğu, A.Y. ile gelinini olay anında araçla beklediği, suç işlemelerine yardım ettiği tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan iki şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Bu arada şüpheli A.Y'nin, sevki sırasında Roman havası oynamaya çalıştığı görüldü.
Şüphelilerden A.Y. tutuklandı, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Para Cezası Adli Kontrol Kiralık Otomobil Hapis Cezası Hırsız 

İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Başkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine Katıldı
Başkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine Katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstedi, Ayder İçin Dönüşüm Projesi HazırlandıCumhurbaşkanı Erdoğan İstedi, Ayder İçin Dönüşüm Projesi Hazırlandı
Tuncelide 18i 14 Milyon Ödüllü, 94 Terörist Etkisiz Hale GetirildiTuncelide 18i 14 Milyon Ödüllü, 94 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Polisi Şehit Eden Teröristler Böyle Etkisiz Hale GetirildiPolisi Şehit Eden Teröristler Böyle Etkisiz Hale Getirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı