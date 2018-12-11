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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Kuyumcudan hırsızlık - ELAZIĞ

Kuyumcudan hırsızlık - ELAZIĞ

- Şüphelinin adliyeye getirilmesiKuyumcudan hırsızlık - 9 ildeki 15 kuyumcudan hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 1 şüpheli yakalandıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da, 9 ilde 15 kuyumcudan hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 1 şüpheli yakalandı.Alınan bilgiye göre, Elazığ 'daki Gazi Caddesi'nde bir kuyumcuda hırsızlık yapıldığı ihbarını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ - Bingöl kara yolunda uygulama yaptı.Uygulamada yakalanan İ.A gözaltına alındı.9 ildeki 15 kuyumcudan toplam 61 bin 650 lira çaldığı tespit edilen İ.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Akalan Hırsız 

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